Deutlich zu schnell ist ein Mazda-Fahrer ist ein Mazda-Fahrer in der Tempo-30-Zone unterwegs. Er wird geblitzt. Dass er nicht Kasse gebeten wird, hat er einem kleinen Missverständnis zu verdanken.

Am Montagmorgen war es diesig. Trotzdem hatte zumindest ein Autofahrer im Landkreis einen besonders sonnigen Start in die Woche. Denn an besagtem Montagmorgen war der erste Tag des Speedmarathons. Polizeibeamte hatten sich nacheinander an drei neuralgischen Punkten im Kreis positioniert, um Temposündern auf die Spur zu kommen.

Die zweite Station war Bellheim, Postgrabenstraße. Dort gilt Tempo 30. Die Polizisten standen versteckt bereit, die Laserpistole wurde gezückt. Und tatsächlich, ein kleiner roter Mazda braust vorbei, ganz offensichtlich schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer. Das Messgerät gibt dazu eine klare Auskunft: 42 km/h, also deutlich zu schnell.

Der Beamte informiert per Zuruf: Bitte den roten Mazda anhalten. Der Kollege gibt sein Okay ... und winkt schnell einen silberfarbenen Mercedes mit Anhänger raus. Der rote Mazda fährt indes unbeschwert weiter. Der herausgewunkene Fahrer reagiert freundlich, bittet darum, noch kurz einparken zu dürfen. Schließlich wohnt er ja direkt nebenan. Während er in den Hof einfährt und sich eine Beamtin auf den Weg macht, schaut sich der Polizist mit der Laserpistole um. Was wurde eigentlich aus dem rasanten Roten? Stirnrunzeln. Da steht ein langsamer Silberner ....

Und wieder wurde per Zuruf informiert: Ihr habt den Falschen angehalten. Gelächter auf allen Seiten, beim Mercedesfahrer vermutlich gemischt mit etwas Erleichterung. Der Mazdafahrer wäre übrigens der Spitzenreiter an dieser Messstation gewesen, sein Tempo hätte ihn 30 Euro gekostet. Aber dank des kleinen Missverständnisses konnte er entspannt in die Woche starten.