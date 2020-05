Unzählige Nachrichten gingen im E-Mail-Postfach des Vereins „Loschter Handkeesfescht“ und bei Anette Kloos persönlich ein. Das Anliegen der Absender war immer das Gleiche: Sie wollten Gläser vom „Loschter Handkeesfescht“ mit den Jahreszahlen 2020 und 2021 haben. So beschloss Kloos gemeinsam mit Michael Gloss, der wie sie geschäftsführender Vorsitzender des Vereins ist, am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 11 Uhr einen Glasverkauf anzubieten. Stattfinden wird der Verkauf vor dem Haus von Anette Kloos in der Karl-Lehr-Straße 31 in Lustadt. „Bei uns vor dem Haus ist genügend Platz, damit alle Abstandsregeln eingehalten werden können“, erklärt Kloos. Die vielen Anfragen waren auch eine Reaktion auf die Veröffentlichung des „HandkeesWorldWide 2020“-Films auf Youtube. Interesse hätten sowohl Nostalgiker bekundet, die gezielt am Glas des Ausfall-Jahres 2020 interessiert sind, als auch Sammler, denen in ihrer Handkeesfescht-Glas-Sammlung das 2020-Exemplar natürlich nicht fehlen darf. Verkauft werden die Gläser am Samstag zu einem Preis von 2 Euro pro Stück.