Corona bedingt 2020 komplett ausgefallen und jetzt als virtuelles Angebot zurück: Der Girls'Day und Boys'Day bietet Online-Einblicke für Schüler und Schülerinnen ab der Klasse 5.

Das vergangene Jahr war hart. So auch für junge Menschen, die ins Berufsleben starten wollen. Karrieremessen fanden - wenn überhaupt - virtuell statt. Damit gingen wichtige Orientierungshilfen, oftmals spontane direkte persönliche Beratung und zufällige Begegnungen verloren. Mittlerweile ist klar, dass die Online-Messen auch in diesem Jahr die einzigen Alternativen sind. Auch der Girls'Day und Boys'Day fiel 2020 komplett aus. Am Donnerstag, 22. April, bieten in diesem Jahr viele Unternehmen virtuelle Einblicke in den Dschungel beruflicher Möglichkeiten. „Bei Girls'Day-Veranstaltungen lernen Mädchen ab der Klasse 5 Berufsbereiche aus Technik, Naturwissenschaften, Handwerk und IT oder weibliche Vorbilder in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik kennen“, heißt es auf dem Internetauftritt.

Das gleiche gilt für den Boys'Day, der parallel stattfindet und jungen Männern insbesondere soziale Bereiche näher bringen will. In der Region sind vor allem das Karlsruher Institut für Technologie, die BASF und SAP bekannte Unternehmen, die naturwissenschaftliche und technische Berufe in den Fokus von Bewerberinnen rücken. Dafür haben sie digitale Workshops konzipiert, zu denen sich interessierte Schülerinnen noch bis 15. April und nach Absprache mit ihrer Schule anmelden können. Für den Besuch des Info-Tages kann man sich vom Unterricht freistellen lassen. Anträge gibt es auf den Webauftritten zu den Aktionstagen.

Es gibt auch einige Vorort-Termine, wie bei der Stadt Karlsruhe, dort kann man in den Berufsalltag der Kraftfahrzeugmechatronikerin hinein schnuppern. Plätze sind noch frei. Ebenso beim Workshop 3D-Druck. Von der Idee zum Produkt, der digital vom KIT angeboten wird. Schnell muss man jetzt allerdings sein, denn viele Angebote sind bereits ausgebucht, wie auf dem Radar der Girls'Day Homepage zu sehen ist. Das Programm des Boy’s Day ist ähnlich gut gebucht, frei als Vorort-Termin ist unter anderem noch ein Tageseinblick in den Beruf des zahnmedizinischen Fachangestellten in Karlsruhe.

Noch Fragen?

www.girls-day.de, www.boys-day.de sowie girlsday.rlp.de. Die Girls'Day-Telefon-Hotline unter 0521/106 73 54 (14 bis 17 Uhr) unterstützt Mädchen bei der Anmeldung. Ebenso die Boys'Day-Telefon-Hotline: 0521/106 7352 (14 bis 17 Uhr).