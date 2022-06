Drei Bands bestreiten das 10. Benefizkonzert „Jazz für Afrika“ in der Germersheimer Stadthalle. Der Verein Europalz und die Old Jazz Union richten das Konzert am Dienstag, 21. Juni, 19.30 Uhr in der Germersheimer Stadthalle aus. Neben der Palatina Washboard Jassband, zur der Organisator Johannes Maiß zählt, gibt es Musik von der Gruppe „Die Selbshilfegruppe feat. Bernhard Vanecek“ sowie vom Reinhardt-Ensemble Django Sounds mit Yourgui Löffler. Letztere lassen dem Veranstalter zufolge Gipsy Jazz mit Solo-, Rhythmus- und Bassgitarre sowie Violine aufleben. Der Erlös kommt dem Steyler Missionar Karl Schaarschmidt zugute und wird für Straßenkinder und Aidswaisen in Kenia verwendet. Die bereits ausgegebenen Karten aus dem Jahr 2019/2020 haben ihre Gültigkeit behalten. Weitere Karten im Vorverkauf gibt es bei der Unibuchhandlung Hilbert und bei der Sparkasse. Reservierung unter Telefon 06348 4286 oder www.oldjazz.de.