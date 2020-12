Professor Karl-Heinz Deutsch übereignet Original-Gipsmodell eines seiner bekanntesten Kunstwerke an die Stadt Germersheim. Kunst für die Hauptstadt.

Grund zur Freude hat Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (CDU), denn das kulturelle Kunstspektrum der Stadt Germersheim ist durch die jüngste Gabe des Jockgrimer Bildhauers Prof. Karl-Heinz Deutsch, der in Germersheim in einem der Festungsgebäude ein renommiertes Atelier betreibt, um einen wichtigen Beitrag reicher geworden.

Deutsch, der bereits vor zehn Jahren 44 Kunstwerke der Stadt Germersheim, zu der er eine ganz besondere Verbundenheit verspürt, übereignet hat, hat sich anlässlich seines Atelier-Jubiläums dazu entschlossen, das aus Gips gefertigte Original-Modell des „Januskopfes“, eine seiner bekanntesten Skulpturen, der Stadt Germersheim zu übergeben. Es ziert nun das Entrée zum Kunstverein Germersheim im Zeughaus (Deutsches Straßenmuseum).

„Wir sind stolz darauf, dass sich ein solch renommierter Künstler unsere Festungsstadt als Dreh- und Angelpunkt seiner kreativen Schaffenskraft ausgesucht hat“, resümiert Schaile im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Künstler.

Deutschs „Januskopf“ in Bronze findet sich in Berlin in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung. Im Jahr 2000 hatte es eine landesweite Ausschreibung gegeben, da an zwei Standorten des Gebäudes eine künstlerische Gestaltung vorgenommen werden sollte. Deutsch war einer der Preisträger. Die Doppelkopf-Kombination der Skulptur besteht aus einem „Philosophenkopf“, dem Denker, und einem „Visierkopf“, der weit hinaus auf das Holocaust-Denkmal blickt.