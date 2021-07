Glück hatte ein Hund und sein Besitzer, dass sich ein ausgelegter Giftköder im Fressschutz des Hundes verfangen hatte. Am Dienstag wurde in der Nähe des Sportplatzes Weingarten von einem Hundebesitzer offenbar manipuliertes Hundefutter aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und appelliert an Hundebesitzer, besondere Vorsicht in dem Bereich walten zu lassen. Hinweise an die Polizei Germersheim werden unter der Rufnummer 07274 958-0 entgegengenommen.