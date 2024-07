In einem Ort gibt es Giftköder-Alarm, in der Nachbargemeinde stirbt ein Kater an verdächtigen Symptomen. Die RHEINPFALZ hat bei Polizei und Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie viele solcher Fälle es jüngst in der Südpfalz gab.

Immer wieder gibt es Giftköder-Alarm, oft warnen sich die Haustierbesitzer dann gegenseitig über die sozialen Medien. Vor wenigen Wochen wurde in den sozialen Medien vor Giftködern in Rülzheim, konkret im Bereich des Friedhofs gewarnt.

Offensichtlich gab es ein Opfer: Der Kater Deng Deng ist fast genau zu dem Zeitpunkt, als vor den Giftködern gewarnt wurde, plötzlich verstorben. „Wir kamen gerade von einer Überführung zurück“, erinnert sich Bestatterin Marlies Spuhler im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dann habe ihr Sohn entdeckt, dass der Kater maunzend beim Nachbarn unterm Baum saß. „Wir haben gleich gesehen, dass etwas nicht stimmt.“ Der Kater hatte Schaum vor dem Mund, „er muss Magenschmerzen gehabt haben“, sagt Spuhler. Auf dem Weg zur Tierklinik sei er dann verstorben. Inzwischen hat die Familie das Tier beigesetzt.

„Wir