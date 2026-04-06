Regina Gies-Wiegerling wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden des VFL Bellheim gewählt. Ihr Stellvertreter bleibt Markus Schmitt. Dem Bericht der Vorsitzenden war zu entnehmen, dass der Verein derzeit 550 Mitglieder zählt, darunter eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen. In den einzelnen Abteilungen werden umfangreiche sportliche Angebote unterbreitet, die gerne genutzt werden. Gies-Wiegerling nannte in ihrem Ausblick unter anderem das Bambini -Sportfest im August.

Neuwahlen

Vorsitzende: Regina Gies-Wiegerling, 2. Vorsitzender: Markus Schmitt, Schatzmeister: Andreas Wölfel, Abteilungsleiter: Tischtennis: Michael Sauer, Damengymnastik: Jutta Ott-Sauer Montagskicker: Achim Settelmeyer, Laufgruppe: Achim Scheurer, Leichtathletik und Skiabteilung: Gies-Wiegerling (kommissarisch), Beisitzer: Edith Brennenstuhl, Mathias Bühringer, Jörg Haubold, Rudolf Kadel, Benno Sauer, Klemens Sauer, Christoph Schwab .

