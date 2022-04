Regina Gies-Wiegerling wurde von der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden des VfL Bellheim gewählt. Ihr Stellvertreter bleibt Markus Schmitt. Laut Bericht der Vorsitzenden kam das Vereinsleben coronabedingt in den beiden letzten Jahren nahezu zum Erliegen. Zwischenzeitlich werde wieder trainiert und man hoffe, dass wieder ein normaler Übungsbetrieb stattfinden kann. Den hohen Auflagen geschuldet sei die Tatsache, so die Vorsitzende, dass der in den vergangenen Jahren gut besuchte Sommernachtslauf bis auf weiteres nicht mehr stattfinden wird.

Neuwahlen



Vorsitzende: Regina Gies-Wiegerling, 2. Vorsitzender: Markus Schmitt, Schatzmeisterin: Edith Brennenstuhl, Abteilungsleiter: Leichtathletik: Gabi Schmitt (kommissarisch), Tischtennis: Benno Sauer, Skiabteilung: Rudolf Kadel, Damengymnastik: Hildegard Hinderberger (kommissarisch), Montagskicker: Markus Gschwind, Beisitzer: Achim Scheurer, Christoph Schwab, Stephan Wünstel, Mathias Bühringer, Clemens Sauer, Jörg Haubold, Patrick Müller. Kassenprüfer: Heinrich Weid, Josef Purr.