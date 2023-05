Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Menschen sollen in Würde sterben können. Dazu zählt auch, dass sich die Hinterbliebenen von ihnen am offenen Sarg noch einmal verabschieden. Doch es geschehen auch Unglücksfälle, die dies unmöglich machen. Dann ist der Bestattungsunternehmer und Thanatopraktiker Heiko Mächerle gefragt.

So fühlt sich der Hochsommer an. Es ist heiß an diesem Tag in Wörth, die Sonne gibt alles. Und man fragt sich beiläufig, wie oft es hierzulande bei solch einer Witterung