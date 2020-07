Die Lehrer Annette Nielsen, Johann-Georg Weikert und Helmut Gräser am Goethe-Gymnasium Germersheim (GGG) wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Helmut Gräser hat ein GGG-Urgestein die Schule verlassen. Seit 1993 unterrichtete der Mathematik- und Physiklehrer am GGG. Schulleiterin Ariane Ball dankte ihm unter anderem für die Erstellung des neuen Vertretungsplanskonzepts. Er habe viel gemanagt, geplant und verlässlich organisiert. Für die passive Phase der Altersteilzeit wünschte sie ihm, dass er sich noch intensiver seinem Hobby Astronomie widmen könne. Ein Thema, für das er auch viele Schüler im Unterricht begeistern konnte.

Weikert kam vom Speyer-Kolleg und unterrichtete seit 2018 am Goethe-Gymnasium. Der stellvertretende Schulleiter Martin Stein würdigte die offenen Prozesse, die der Mathematik- und Physiklehrer in seinen Fachschaften angestoßen habe. Die aus Schleswig-Holstein stammende Annette Nielsen unterrichtete seit 2014 Mathematik und Biologie am GGG. Der Wechsel aus ihrer norddeutschen Heimat in die Multi-Kulti-Stadt Germersheim sei eine Bereicherung gewesen, sagte die Naturwissenschaftlerin.