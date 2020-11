Weil Corona viele Betriebe in finanzielle Schwierigkeiten bringt, zahlen die fast keine Gewerbesteuer mehr. Gewerbesteuer ist aber für Gemeinden und Kreise überlebensnotwendig. Deshalb stellen Bund und Land für die Ausfälle in diesem Jahr Ersatzzahlungen bereit. Von diesen Ersatzzahlungen gehen 36 Millionen Euro an Gemeinden im Kreis Germersheim. Davon wiederum geht der Löwenanteil mit 25,7 beziehungsweise 7 Millionen Euro an die Städte Wörth und Germersheim. Deren größter Gewerbesteuerzahler – und damit größter Gewerbesteuerausfall – ist jeweils Daimler.

Allerdings fällt die Daimler-Gewerbesteuer nicht wegen Corona aus, sondern wegen der Millionenstrafen im Diesel- und Airbag-Skandal. Die Strafen mindern den Gewinn und ohne Gewinn keine Steuer. Land und Bund unterscheiden allerdings nicht nach der Ursache des Gewerbesteuerausfalls, sondern nur nach der durchschnittlichen Höhe des Ausfalls, ermittelt aus 9 Jahren Gewerbesteueraufkommen.

Weil die Abgabe der Kommunen an den Kreis aus der Steuerkraft des Vorjahres errechnet wird, zahlen vor allem Wörth und Germersheim im Jahr 2021 sehr hohe Beiträge an den Kreis, ohne zu wissen, ob Gewerbesteuerausfall erneut von Bund und Land ausgeglichen wird.