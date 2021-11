Dass es langwierig und schwierig werden würde, die Sache mit der Erschließung des Gewerbegebietes an der „Pappelallee“, das habe er immer gewusst, so Geschäftsführer Holger Kaschewski von der Grundstücksverwaltungsgesellschaft (GVG) der Stadt Wörth. „Aber so schwierig“, das habe er nicht gedacht. Kaschewski gab einen kurzen Überblick zum gegenwärtigen Vorentwurf des Bebauungsplanes. Allerdings, so machte er den Ratsmitgliedern Hoffnung, sei noch nichts verpasst. Vor allem die Frage der Oberflächenentwässerung und der Straßeneinmündung müsse gegenwärtig geklärt werden.

Derzeit liegen mehrere Anfragen von Gewerbetreibenden vor, die gerne aussiedeln würden. Ortsvorsteher Kurt Geörger wies darauf hin, dass man es vor 30 Jahren noch etwas einfacher gehabt hätte, das Gewerbegebiet zu erschließen. Zwischenzeitlich musste dessen Fläche bereits erheblich reduziert werden.