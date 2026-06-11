Germersheim zählt so wenige Straftaten wie seit fünf Jahren nicht, Wörth erreicht den Höchstwert. Die Aufklärungsquoten steigen – mit Unterschieden.

Die Polizeiinspektionen Germersheim und Wörth haben im vergangenen Jahr 6644 Straftaten bearbeitet. Während Germersheim mit 3375 Fällen den niedrigsten Stand der vergangenen fünf Jahre erreicht und 580 Taten weniger als 2024 zählt, verzeichnet Wörth mit 3269 Straftaten einen Fünf-Jahres-Höchstwert (plus 156). Beide Dienststellen steigern ihre Aufklärungsquoten: Germersheim auf 63,1 Prozent, Wörth auf 64,1 Prozent.

Auffällig ist der Anteil der Versuche: In Wörth bleiben 419 Taten im Versuchsstadium (12,8 Prozent), in Germersheim 222 (6,6 Prozent). In absoluten Zahlen klärt die Polizei in Germersheim 2131 Straftaten auf. Gegenüber dem Vorjahr verbessern sich die Quoten deutlich: Germersheim um 3,2 Punkte (zuvor 59,9 Prozent), Wörth um 5,1 Punkte (zuvor 59,1 Prozent).

Totschlag und Versuche

Vier Straftaten gegen das Leben werden den beiden Inspektionen zugeordnet. Im Bereich Wörth handelt es sich um einen Totschlag und einen versuchten Totschlag; die Taten ereigneten sich 2024, fließen aber in die 2025er-Statistik ein, weil die Fälle erst dann an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Ein Fall steht im Zusammenhang mit Streitigkeiten unter Erntehelfern mit tödlichem Ausgang, ein weiterer mit den Umständen einer Geburt. Im nördlichen Landkreis erfasst die Polizei eine fahrlässige Tötung und einen versuchten Totschlag: den Streit im Umfeld der Rülzheimer Kerwe im Oktober mit inzwischen ergangenem Urteil. Der andere Fall wird nicht der Gewaltkriminalität zugeordnet und ereignete sich im medizinischen Umfeld.

Mehr Gewalt

Die Gewaltkriminalität an sich nimmt zu. In Wörth steigt die Zahl der Fälle von rund 80 in den Vorjahren auf 90. Die Aufklärungsquote liegt dort bei 85,8 Prozent (2024: 96,3 Prozent). „Anhand der aktuellen Fallzahlen ereignete sich somit im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Wörth in etwa eine Gewalttat alle vier Tage. Im Jahr 2024 ereignete sich in etwa alle 4,5 Tage eine Gewalttat“, bilanziert Noah Elias Lasota von der PI Wörth. In Germersheim wächst die Gewaltkriminalität um neun Fälle auf 134. Im nördlichen Landkreis kommt es damit rechnerisch alle 2,7 Tage zu einer Gewalttat. Die Aufklärungsquote sinkt hier um 2,8 Punkte auf 82,8 Prozent.

Besonders häufig registrieren die Beamten gefährliche Körperverletzungen. In Germersheim steigen sie um zehn auf 102 Fälle, in Wörth erfasst die Polizei 76 Fälle.

Einsatzkräfte als Opfer

Auch die Einsatzkräfte selbst sind Opfer. Seit Jahren werden Straftaten gegen Polizisten, andere Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte gesondert gezählt. Der Straftatbestand des tätlichen Angriffs schützt diese Gruppen. „Hierunter sind nicht nur gezielte Schläge und Tritte zu verstehen, sondern alle Handlungen, welche mit Verletzungsabsicht unmittelbar auf den Körper des Vollstreckungsbeamten abzielen“, erläutert Anica Cuffaro, die die Statistiken für Germersheim auswertet. Ob eine Verletzung eintritt, ist dafür unerheblich.

In Germersheim zählt die Polizei zwölf Fälle von Widerstand (2024: 13) und neun tätliche Angriffe (2024: elf) gegen Polizistinnen und Polizisten, zudem zwei Anzeigen wegen Bedrohung. Insgesamt werden 60 Beamte als Opfer von Gewaltdelikten erfasst, darunter 48 Polizisten und 12 Polizistinnen. In Wörth steigt die Zahl der Taten in diesem Deliktfeld auf 18 (plus fünf), die tätlichen Angriffe gehen von zehn auf acht zurück.