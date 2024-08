Die schwarze Wolkendecke über der Südpfalz erinnert an die Oberfläche eines mit Kratern übersäten Asteroiden. Gemacht wurde das Foto am Mittwoch, 14. August, in Arzheim von Florian Schmadel aus Landau aufgenommen. Der Blick geht über Landau in Richtung Germersheim und Bruchsal. Im Badischen wurden in dieser Nacht einige Orte von Überflutungen infolge heftiger Regenfälle heimgesucht.