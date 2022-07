Die Polizisten, die am Montag Fahrzeuge in der Rheinbrückenstraße kontrollierten, waren speziell auf etwas geschult: Sie hatten technisch veränderte, also getunte, Autos, im Visier. 17 Autos wurden in Augenschein genommen - tatsächlich wurden neun beanstandet, teilt die Polizei mit. Zweimal waren die Autos so aufgemotzt und verändert, dass die Betriebserlaubnis deswegen erlischt. Auf die Fahrer kam ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu, so die Polizei.