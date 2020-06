Neun Fahrzeuge wiesen am Sonntag bei einer Kontrolle anlässlich einer Tuning-Veranstaltung in Germersheim technische Veränderungen auf und durften die Fahrt nicht fortsetzen. Mehrere Polizeibeamte kontrollierten zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr im Bereich der Mainzer Straße die an- und abreisenden Fahrzeuge. Bei insgesamt 35 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich sieben Anzeigen, weil die Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei Autos wurden sichergestellt und müssen von einem KFZ-Gutachter überprüft werden, da die Auspuffanlagen zu laut waren. Zwei Autos durften nicht weiterfahren, weil die Verkehrssicherheit gefährdet war, teilt die Polizei mit. An einem Fahrzeug waren illegale Leuchtmittel angebracht.