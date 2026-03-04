Mit einem Freispruch hat am Mittwoch das Verfahren gegen einen jungen Mann geendet, der im Sommer 2023 in der Nähe der Grillhütte in Weingarten einen 17-Jährigen erstach.

Wie bereits die erste Instanz beim Landgericht Landau befand die Kammer im Wiederaufnahmeverfahren, der Angeklagte habe in Notwehr gehandelt. Die Vorsitzende Richterin Claudia Kurtze ging in ihrer Urteilsbegründung darauf ein, dass die Entscheidung für die Familie und Freunde des Getöteten sicher nicht leicht zu akzeptieren sei. Doch müssten die Tatsituation sowie die Persönlichkeiten des Angeklagten und des 17-jährigen Opfers berücksichtigt werden. Das sei die Pflicht des Gerichts und es habe sich die Aufgabe nicht leicht gemacht, unter anderem sehr viel Zeit in die Befragung aller Zeugen investiert und versucht, ein klares Bild von allen Aspekten des Falls zu bekommen.

Bei vielen Zeugen habe es sich um sehr junge und durch das Geschehen zutiefst schockierte Jungen und Mädchen gehandelt, darüber hinaus seien seit der Tat knapp drei Jahre vergangen, was das Erinnerungsvermögen beeinträchtigt habe. Es sei auch verständlich, dass die Zeugen über ihren Freund nichts Negatives sagen wollten. Dennoch habe sich herauskristallisiert, dass der von allen als lustig und lebensfroh beschriebene junge Mann vor allem unter dem Einfluss von Alkohol dazu neigte, gewalttätig zu werden.

Menschen handeln nicht immer vernünftig

Auch am Abend der Tat habe er Kampfbereitschaft gezeigt, sich ohne Not mit dem Angeklagten und später einem anderen Jungen angelegt – nicht zuletzt wegen seines Verhaltens wurde die Stufenparty an der Grillhütte aufgelöst. Es sei richtig, dass der ebenfalls stark alkoholisierte Angeklagte ihn auf der Party unvermittelt in den Schwitzkasten genommen habe, doch der sei daraufhin von den Freunden des 17-Jährigen brutal zusammengeschlagen worden, habe dabei eine Gehirnerschütterung erlitten und sei von Freunden nach Hause gebracht worden.

Der Angeklagte habe vor allem den Verlust seines Handys beklagt, das all seine sozialen Kontakte enthielt. Er sei zu der Grillhütte zurückgefahren, um es zu suchen. Dass dieser Plan angesichts seiner eigenen Alkoholisierung und der erlittenen Gehirnerschütterung nicht vernünftig war, stehe außer Frage. Aber Menschen würden eben nicht immer vernünftig handeln. Für die Kammer habe es keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der junge Mann geplant haben könnte, dem 17-Jährigen aufzulauern, um sich an ihm zu rächen. Er habe vor allem gar nicht wissen können, ob er seinen Widersacher überhaupt antreffen werde.

Messer nur zur Abschreckung im Gepäck

Die Kammer zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte das Messer zur Abschreckung dabei hatte. Er sei eher schüchtern und introvertiert und habe in seinem Leben viel Ablehnung erfahren. Er habe geglaubt, dass ein Messer Angreifer abschrecken würde, ein Einsatz deshalb nicht notwendig sein werde. Bei der erneuten Konfrontation mit dem 17-Jährigen habe er zuerst nach seinem Handy gefragt. Das spätere Opfer und seine Begleiter hätten das Messer gesehen, das der Angeklagte beim Aussteigen aus dem Auto in der Hand hielt, trotzdem habe der junge Mann dem Angeklagten eine Ohrfeige oder einen Faustschlag ins Gesicht versetzt – das passe zum Verhalten, das er den ganzen Abend über immer wieder gezeigt habe.

Der Angeklagte habe daraufhin reflexartig zugestochen. Das Notwehrrecht erlaube die Gegenwehr gegen rechtswidrige Angriffe – auch mit gefährlichen Mitteln – um diese zu beenden. In der Situation habe der Angeklagte keine Möglichkeit gehabt, andere, weniger gefährdete Körperpartien zu treffen, auch, weil er bei dem Schlag seine Brille verloren habe und vermutlich nicht sehen konnte. Der Einsatz des Messers sei gerechtfertigt gewesen, da in der Hitze der Situation mit Blick auf die Unversehrtheit des Angreifers keine hohen Anforderungen an den Angeklagten hätten gestellt werden können.

Es habe eindeutig eine Notwehrsituation für den Angeklagten vorgelegen, weshalb er freizusprechen sei. Damit verbunden sei auch die Ablehnung des von der Verteidigung gestellten Antrags auf Schadensersatz für die Mutter des getöteten Jugendlichen. Auch gegen dieses Urteil kann binnen acht Tagen Revision beantragt werden.