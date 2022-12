Auf einem Teil des Kerweplatzes in Lingenfeld soll ein Gesundheitszentrum entstehen. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) hat ein Arzt ernsthaftes Interesse daran, einen Teil des Platzes zu kaufen und darauf ein Gesundheitszentrum zu errichten. Damit der Investor planen kann, hat der Ortsgemeinderat am Dienstagabend einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass Kropfreiter dem Arzt das Grundstück zusagen darf. Der Kaufpreis steht laut dem Ortschef noch nicht fest. Den Namen des Investors wollte Kropfreiter nicht verraten, weil es noch keinen Vertrag gibt. Er sagte allerdings, dass der Arzt mit einem sehr interessanten Partner zusammenarbeiten wolle und in dem Gebäude unter anderem auch ein ambulanter Pflegedienst einziehen könnte, der im Kreis Germersheim sehr präsent sei.