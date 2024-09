Physiotherapie, Logopädie und ein Fitnessstudio: Es kommt Leben in das neue Gesundheitszentrum. Auch bei den seniorengerechten Wohnungen geht es voran.

Nun ist es soweit. Das Gesundheitszentrum Schaidt ist weitestgehend fertiggestellt. Zwei Praxen und ein Fitness-Studio laden für kommendes Wochenende zum „Tag der offenen Tür“ ein. Am Samstag und Sonntag können sich alle davon überzeugen, dass das Projekt des Investors Arthur Ziegler jetzt umgesetzt ist. In drei Jahren wurden drei mehrstöckige Gebäude am westlichen Ortseingang von Schaidt errichtet. In einem davon, in der Hauptstraße 1, sind die ersten Praxen untergebracht, eine öffentliche Cafeteria im Erdgeschoß soll in Kürze eröffnet werden.

Die Räumlichkeiten sind hell und durchweg barrierefrei. Im ersten Obergeschoß ist das „ETOS – Gesundheit und Fitness“ -Center eingerichtet. In drei Räumen stehen Geräte, die ersten Kunden trainieren bereits seit einigen Tagen. Zum Fitnessbereich gehört auch das große Schwimmbad, dessen Becken schon installiert wurde, ehe die erste Geschoßdecke in dem vierstöckigen Gebäude eingezogen worden war. Später hätte man das Becken nicht mehr ins Haus gebracht. Gegenstromanlage und Massagebrause gehören dazu.

Im zweiten Obergeschoß eingezogen ist das „Physiowerk – Praxis für Physiotherapie“, die ebenfalls von Zieglers Tochter Ina betrieben wird. Und noch eine Etage höher arbeitet bereits Emily Müller mit Patienten in ihrer Praxis für Logopädie mit der Bezeichnung „Lautstark“. Sie war bisher in Römerberg tätig. Allerdings, so Emily Müller, gebe es bei ihr schon jetzt eine Warteliste, weil die Nachfrage so groß sei.

Alle drei Einrichtungen wollen am Wochenende zeigen, was die Kunden und Patienten erwarten dürfen, etwas Unterhaltungsprogramm inklusive. Am Samstag geht die Eröffnungsfeier von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag öffnet das Gesundheitszentrum schon um 10 Uhr seine Türen.

Nahezu alle vierzig Appartements und Wohnungen in den beiden anderen Gebäuden (Hauptstraße 1a und 1b) sind ebenfalls fertiggestellt und vermietet sind, auch hier gibt es bereits Wartelisten, die den großen Bedarf nach seniorengerechten Wohnungen zeigen. Derzeit werden die Außenanlagen fertiggestellt.

Investor Arthur Ziegler verweist darauf, dass bei dem Projekt zahlreihe Hürden überwunden werden mussten. Das große Gelände des früheren Sägewerkes der Gebrüder Schmitt hatte zuvor sehr lange brach gelegen. . Mit der Einweihung der Wohnanlage rechnen Arthur Ziegler und sein Sohn Robert schon in einigen Wochen, womöglich Ende Oktober. Der bisherige Ortsvorsteher von Schaidt, Kurt Geörger, hat vor einiger Zeit mal von einem „Leuchtturmprojekt“ für seinen Ortsbezirk gesprochen.

Informationen

www.etos-fitness.de; www.lautstark-schaidt.de; www.physiowerk.de; www.zehn46.de