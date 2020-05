Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand an der Eingangstür des Gesundheitsamtes in der Hauptstraße. Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag ein schwarzes Hakenkreuz quer über das Eingangstor in der Hauptstraße gesprüht. Die Kreuzlinien treffen sich genau über dem Kameraauge der Klingelanlage. Die Kreisverwaltung hat Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Polizist sicherte am Freitagmorgen Spuren, indem er Farbe abkratzte und eintütete. Auch Fotos wurden gemacht. Das Gesundheitsamt war in den vergangenen Jahren immer wieder mit irgendwelchen – meist schwachsinnigen – Parolen besprüht worden. Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.