Drei weitere Todesfälle meldet das Gesundheitsamt am Freitag. Dabei handele es sich um „ältere Personen“, so die Kreisverwaltung. Damit sind inzwischen im Landkreis 59 Menschen im Kreis im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19 verstorben.

Aktuell gibt es im Kreis 463 bestätigte positive Fälle, darin enthalten sind 33 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 2212 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Laut Landesuntersuchungsamt Koblenz ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Fälle auf 100.000 Einwohner, am Freitag auf 171,3 gestiegen.

Je einen neuen Fall gibt es an der Eduard-Orth-Grundschule, Germersheim, der Grundschule Bellheim und der Grundschule Steinweiler. In allen Fällen sind die Kontaktpersonen in Quarantäne.

Statistik