Seit Montagnachmittag hat das Gesundheitsamt 178 neue Infektionen im Landkreis registriert. Damit gab es am Dienstag (Stand 12.30 Uhr) insgesamt 984 bestätigte aktuelle Corona-Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 13.646 infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Wegen des Brands im Gesundheitsamt in der Nacht auf Samstag konnten am Montag zunächst nicht alle neuen Fälle erfasst werden.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 844 Infizierte seit Beginn der Pandemie/63 aktuell infizierte Personen/758 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Wörth: 1812/172/1627/13 VG Kandel: 1310/113/1184/13 VG Jockgrim: 1633/123/1481/29 VG Rülzheim: 1425/97/1314/14 VG Bellheim: 1493/62/1395/36 Germersheim: 3137/183/2927/27 VG Lingenfeld: 1992/171/1793/28 Kreis GER: 13646/984/12479/183