Seit Dienstag wurden 134 neue Corona-Fälle im Kreis Germersheim registriert. Das teilte das Gesundheitsamt am Mittwoch mit (Stand 12.30 Uhr). Erneut gibt es einen weiteren Todesfall. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Landkreis Germersheim steigt damit auf 153. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 498,4 (Montag: 524,8). Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 2071 bestätigte positive Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 11.579 Menschen im Kreis infiziert.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 719 Infizierte seit Beginn der Pandemie/113 aktuell infizierte Personen/584 Genesene/22 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Wörth: 1527/196/1321/10 VG Kandel: 1097/217/872/8 VG Jockgrim: 1314/308/983/23 VG Rülzheim: 1183/271/901/11 VG Bellheim: 1332/250/1050/32 Germersheim: 2715/427/2265/23 VG Lingenfeld: 1692/289/1379/24 Kreis GER: 11579/2071/9355/153