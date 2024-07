Der seit Donnerstag, 25. Juli, 5.30 Uhr, vermisste 77-jährige Mann ist nach Mitteilung der Polizei am Abend wohlbehalten aufgefunden worden. Der Mann hatte das Germersheimer Krankenhaust, wo er sich laut Polizeibericht dem Pflegepersonal entzogen hat, mit unbekanntem Ziel verlassen. Die polizeiliche Suche blieb zunächst erfolglos. Es wurde befürchtet, dass sich der 77-Jährige aufgrund seines Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden könnte, zumal er ortsunkundig ist und über keinerlei Anlaufstellen in der Nähe verfügt. Deshalb wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann gebeten.