Ein gestohlener Lastwagen ist wenig später wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Lkw mit Plane zwischen Ostersonntag und Dienstag, 19. April, von einem Firmengelände in der Straße Im Gereut entwendet. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf 25.000 Euro. Ein Nachbar der Fahrzeughalterin entdeckte den Lkw am Dienstagmorgen in der Nähe des Pfalzmarkts. Unbekannte hatten das Fahrzeug kurzgeschlossen und vom Abstellort weggefahren. Das Fahrzeuginnere wurde durchwühlt, allerdings wurde nichts gestohlen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 9221-0 entgegen.