In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte ein Kleinkraftrad von einem freistehenden Privatparkplatz im Bereich der Sparbenhecke entwendet. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Kraftfahrzeugdiebstahls wurde eingeleitet. Aufmerksame Bürger haben jedoch im Verlauf des Donnerstags ein im Gebüsch liegendes Kleinkraftrad im Bereich des Fußballplatzes in Maximiliansau bemerkt. Bei dem Kleinkraftrad handelte es sich um das entwendete Kleinkraftrad, welches laut Polizei „nach Spurensicherung und Folgeermittlungen wieder an den glücklichen Eigentümer ausgehändigt werden konnte“.