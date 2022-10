In den kommenden Tagen sind Hubschrauber über dem Wald zu sehen. Was hinter der Aktion steckt und warum der Waldboden diese Flüge dringend braucht.

Im Gemeindewald Rülzheim, wird in der Zeit vom Montag, 10. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 22. Oktober, an verschiedenen Tagen auf einer Waldfläche von zirka 160 Hektar der Boden gekalkt. Das teilte das Forstamt Pfälzer Rheinauen jetzt mit. Die Wege werden entsprechend gesperrt. Pro Hektar Waldfläche werden drei Tonnen kohlensaurer Magnesiumkalk ausgebracht. Die Verteilung wird von speziell ausgerüsteten Hubschraubern übernommen.

Beflogen wird der komplette nördliche Teil des Waldes, vom Modellflugplatz im Westen ausgehend bis zum Dieterskirchel im Osten. Im westlichen Teil ist die Ausbringungsgrenze der Fischerweg, im östlichen Teil der Rottenbach. Entlang den Häusern und den Bauten im Wald wird je nach Windrichtung ein Schutzstreifen von bis zu 30 Metern eingehalten, um starke Kalkverschmutzungen auf den Privatgrundstücken zu vermeiden. „Aber eine gewisse Belästigung und eine leichte oberflächliche Verschmutzung durch den vom Hubschrauber verwirbelten Kalknebel wird sich nicht gänzlich vermeiden lassen“, heißt es in der Mitteilung des Forstamts.

Waldböden sind zu sauer

Den Waldböden kämen elementare ökologische Funktionen zu. „Nur ein gesunder Waldboden ist ein Garant für ein intaktes Waldökosystem, gesundes Baumwachstum und sauberes Wasser“, heißt es in der Mitteilung weiter. Allerdings sei die Erfüllung der wichtigen Bodenfunktionen vor allem durch übermäßige Luftschadstoffeinträge nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet. Die Waldböden versauerten und verarmten an essentiellen Nährstoffen. „Die Bodenschutzkalkung ist keine Düngung“, schreibt das Forstamt. Sie diene vielmehr den Erhalt der gefährdeten Bodenfunktionen und der natürlichen Bodendiversität und der Verringerung der Schwermetallmobilität.

Die lange Wirkungsdauert der Bodenschutzkalkung sei inzwischen „durch eine Vielzahl von Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF)“ belegt, so das Forstamt weiter.

Die zu kalkenden Waldflächen werden von FAWF nach wissenschaftlichen Parametern festgelegt. Der ausgebrachte Kalk ist für den Menschen gesundheitlich unbedenklich. Um Verschmutzungen an Kleidung oder parkenden Autos sowie mögliche Beschädigungen durch das Herabfallen von kleineren Kalkbrocken und sonstige Störungen zu vermeiden, sollte das beflogene Waldgebiet während der Ausbringungszeiten gemieden werden, schreibt das Forstamt. „Deshalb: Unbedingt tagesaktuelle Sperrungen der Waldwege beachten.“