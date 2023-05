Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Monate ist es mittlerweile her, dass eine Fußgängerbrücke in Lingenfeld nach einem Unfall gesperrt wurde. Bei den Bürgern wächst der Unmut, dass sie zum Beispiel auf dem Weg zum Bahnhof große Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Ortsspitze sagt, sie habe sich nichts vorzuwerfen – und macht mit einer Ankündigung Hoffnung.

„Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man innerhalb eines Jahres nicht in der Lage ist, wenigstens eine provisorische Sicherung einzurichten und sehe dahinter Desinteresse