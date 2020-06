Der Entwurf des neuen Nahverkehrsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz, der seit Anfang Mai zur Begutachtung vorliegt, lässt auf eine Verbesserung des ÖPNV in der Region hoffen. Dies schreibt Hans-Jürgen Burckhardt, Sprecher BI Verkehrsforum Südpfalz. Reisende sollen schnell über reibungslose Anschlüsse von A nach B gebracht werden.

Das neue Nahverkehrsgesetz sieht den ÖPNV als ganzheitlich vernetztes System. Bahnen, Busse sowie modulare Mobilitätsformen werden „zu einem flächendeckenden, integrierten, vertakteten und angebotsorientierten Verkehrssystem kombiniert“, so Burckhardt. Die organisatorische Trennung von Bahn- und Busverkehren werde aufgehoben, bisherige regionale Benachteiligungen sollen beendet werden.

Gerade Letzteres lässt laut Burckhardt aufhorchen, „denn speziell zwischen Germersheim, Wörth und Karlsruhe sind die Verkehrsleistungen deutlich schlechter als in vergleichbaren Regionen“. Noch immer gebe es keinen durchgängigen Halbstundentakt, obwohl dieser seit über 10 Jahren versprochen werde. Verschlechtert haben sich seit dem Fahrplanwechsel die Anschlusszeiten im Bahnhof Wörth für Weiterfahrten nach Landau oder Lauterburg. Reisende müssten teilweise über 30 Minuten warten. Noch immer fehlten durchgehende Züge in Form der S3-Durchbindung von Germersheim nach Karlsruhe über Wörth. Die Umsteigesituation in Germersheim hat „sich auch nur wenig gebessert“. Durch „häufige Verspätungen werden die Anschlüsse oft verpasst“. Die Pendleranbindung ins neue Industriegebiet Rülzheim sei ungenügend.

Die Liste der Negativbeispiele sei lang, aber Hoffnung auf Besserung bestehe, da das Verkehrsministerium Defizite beseitigen möchte. Das Verkehrsforum begrüße die angestrebte Reform der Verkehrsverbünde mit der notwendigen Vereinheitlichung der Fahrpreise und der Einführung eines landesweiten Tarifsystems.