„Keiner ohne Abschluss“ (KoA) lautet der Name eines landesweiten Projekts, an dem sich die Geschwister-Scholl-Realschule plus als erste Schule im Landkreis beteiligt. Ziel dieses Projekts ist , Jugendliche, die Gefahr laufen, ohne Abschluss die Schule zu verlassen, in kleinen Lerngruppen zusammenzufassen und zur Berufsreife zu führen. Schulleiterin Nadine Schwarz setzt mit ihrer Kollegin Lisa Wagner und dem Klassenlehrer Martin Lickes das Projekt in Germersheim um. Man wolle so auch ein wenig dem Fachkräftemangel entgegenwirken und gleichzeitig für mehr Chancengleichheit sorgen, so Schwarz. Schuldezernent Christoph Buttweiler unterstützt das Ansinnen: Durch Projektarbeiten wolle man den Schülerinnen und Schülern helfen, den eigenen Wunschberuf zu finden und sie durch das Fördern der eigenen Fähigkeiten auf den Übergang ins Berufsleben vorzubereiten.

Die Projektverantwortlichen der Realschule setzen auch auf Kooperation mit dem Kreis, der Stadt und Ausbildungsbetrieben. Landrat Fritz Brechtel ruft Betriebe in der Region zur Kooperationsbereitschaft auf. Vor allem Praktikumserfahrung sei wichtig.

Um an diesem besonderen Schuljahr teilnehmen zu können, müssen die interessierten Schülerinnen und Schüler einige Anforderungen erfüllen. So muss beispielsweise bereits einmal eine neunte Klasse ohne Abschluss erreicht worden sein. Außerdem sollten auch die Eltern der Kinder zu einer intensiven Zusammenarbeit mit der Schule bereit sein.

Buttweiler zeigt sich überzeugt. „Neben den fachlichen Kompetenzen werden hier auch andere wichtige Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Sorgfalt oder Zuverlässigkeit vermittelt, die für den Einstieg ins Berufsleben ebenfalls von großer Bedeutung sein können.“