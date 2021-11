Bei Verkehrskontrollen im südlichen Teil des Landkreises stellten Polizisten am Samstag mehrere Verstöße fest. Über eine Geschwindigkeitskontrolle der Beamten drückten einige Menschen ihre Freude aus, aber „nur“ Anwohner.

In der Hagenbacher Straße in Berg bemerkten die Polizisten bei einer Kontrolle, dass aus dem Innenraum eines Wagens Marihuanageruch drang und die Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Sie gab den Konsum eines Joints zu. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sie musste ihr Auto abstellen. Gegen die Fahrerin wurde nach Polizeiangaben ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

In der Speckstraße in Schaidt kontrollierten Polizisten einen der Fahrzeugführer, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeughalterin erhält eine gesonderte Anzeige, weil sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis zuließ.

In der Luitpoldstraße in Wörth und in der Buchstraße in Jockgrim wurde am Samstag die Geschwindigkeit kontrolliert. In beiden Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 19 Geschwindigkeitsverstöße. Der Schnellste war mit 54 „Sachen“ unterwegs. „Durch die Anwohner wurden die Kontrollen mit Wohlwollen aufgenommen“, heißt es im Polizeibericht.