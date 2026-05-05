Die Polizei führte am Montag in dem Zeitraum von 11.10 Uhr bis 12 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 549, von Kandel in Richtung Rheinzabern durch. Laut der Polizei waren von 80 gemessenen Fahrzeugen 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 76 Stundenkilometern bei erlaubten 50 gemessen. Bei der näheren Fahrzeugkontrolle wurde zudem festgestellt, dass die montierten Felgen nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren. Folglich ist die Betriebserlaubnis erloschen und der Fahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war nicht angeschnallt und bei vier weiteren wurden Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.