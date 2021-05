An drei verschiedenen Stellen gab es am Donnerstag im Kreis Lasermessungen durch die Polizei Germersheim. Dabei flogen vor allem Gurtmuffel auf.

Zunächst wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Knittlesheim überwacht. Dort waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell, zwei weitere waren nicht angeschnallt.

Im Anschluss wurde die Kontrolle in der Bahnhofstraße in Zeiskam fortgesetzt. Bei erlaubten 30 km/h war dort ein Autofahrer zu schnell. Auch hier konnten zwei Gurtmuffel verwarnt werden.

Mittags wurde dann der Verkehr in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim kontrolliert. Hier hielten sich zwölf Autofahrer nicht an die erlaubten 30 Stundenkilometer. Zudem wurden an fünf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Aufgrund einer Bürgerbeschwerden wurde morgens in der Poststraße in Lustadt im Zeitraum von 7 bis 7.45 Uhr das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen überwacht. Diesbezüglich ergaben sich keine Verstöße, allerdings war auch hier ein Autofahrer nicht angeschnallt.