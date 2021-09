Am Dienstag kontrollierte die Polizei zwischen 11.10 und 12.10 Uhr auf der Bienwald-B 9 in Höhe Langenberg in Fahrtrichtung Frankreich die Geschwindigkeit. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer. Von 150 gemessenen Fahrzeugen waren 17 zu schnell. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug Stundenkilometer, so die Polizei.