Steine markierten einst die Gemarkungsgrenzen von Germersheim und umliegenden Orten. Doch oftmals waren diese nach einer Weile nicht mehr aufzufinden – was zu Streit führte.

Die Gruppe von Männern, die am Morgen des 20. Mai 1707 die Stadt durch das „Rheintor“ verließ, brach frühzeitig auf. Galt es doch, die Grenzen der Germersheimer Gemarkung abzuschreiten und dabei die genaue Lage der Grenzsteine, mit denen die Fläche gekennzeichnet war, zu überprüfen und schriftlich festzuhalten. Da dieser „Umgang“ dazu diente, die Rechtssicherheit hinsichtlich der Gemarkungsgrenze zu den Nachbargemeinden eindeutig festzuschreiben, nahmen neben dem Stadtschreiber auch der Bürgermeister und Ratsmitglieder sowie ein Vertreter des kurpfälzischen Oberamtes teil.

In nur geringer Entfernung vom „Rheintor“, das sich am „Pflasterbuckel“ in der unteren Hauptstraße erhob, stieß man vor der alten Zollbrücke auf den ersten „Marckstein“. Er befand sich auf dem Damm, über den die Landstraße unweit des Kleinrheins verlief und Germersheim und Lingenfeld miteinander verband. Da der Grenzstein die Gemarkungsgrenze zwischen beiden Gemeinden markierte, wies er „gegen Germersheim einen Adler“ – der dem Wappen der einstigen Reichsstadt entnommen war – und „gegen Lingenfeld ein halbes Schar“ – eine halbe Pflugschar, auch aus dem Ortswappen entlehnt – samt der Jahreszahl 1567 auf.

Grenzsteine im Wasser

Über die feuchten Wiesen der „Au“ gelangte die Gruppe zur „Wolfswiese“. Sie folgte der Grenze, die sich an Hecken und Gräben entlang zog, und kam schließlich zu einem Stein, der bereits auf Lingenfelder Gemarkung stand und die Darstellung eines Bischofsstabs aufwies – ein Symbol, das auf das einstige Eigentum des Hochstifts Speyer an der Gemeinde Lingenfeld verwies.

Wie schon bei anderen Gelegenheiten zuvor stellten die Teilnehmer bei dieser Begehung fest, dass sich einzelne Grenzsteine nicht mehr am angestammten Platz befanden: Im Bereich des „alten Bachs“, eines Seitenarms der Queich beispielsweise, lagen zwei Steine auf dem Grund des Gewässers, ihre Beschriftung war daher nicht lesbar. Die Beschaffenheit des Bodens und Auswaschungen bei Hochwasser waren oft die Ursache dafür, dass diese Steine sich nicht mehr an Ort und Stelle befanden, so dass man dazu gezwungen war, stattdessen in der Nähe befindliche markante Bäume zu kennzeichnen.

Vergebliche Suche

Vom „Klingert“ nahe dem heutigen US-Depot setzte die Gruppe ihre Begehung über den „Franzosen-Weg“ und entlang der Grenze der an dieses Areal heranreichenden Westheimer Gemarkung fort. Am „Hexenplatz“ – unweit der heutigen Bundeswehrkaserne – angelangt, suchte sie einen Grenzstein, der die an dieser Stelle aneinander stoßenden Fluren von Westheim, Lustadt und Germersheim voneinander trennte – allerdings vergebens. Dieser war offenbar „im Kriegswesen verlohren gangen“, wie es dazu in der Beschreibung heißt. Der Stadtschreiber konnte nur vermerken: „Allda soll noch vor Kurtzem ein Stein gestanden seyn, welcher Germersheimer, Westheimer und Lustatter Gemarck geschieden, Es war aber nichts gar nichts mehr davon zu finden.“

Auch an einer weiteren Station des Weges suchte die Gruppe vergeblich nach einem Stein, der das Terrain der Gemeinde Sondernheim vom Gebiet der Stadt Germersheim geschieden hatte: „Ist diß mahl nicht gefunden und muthmaßlich wegen des sumpfig und morastigen Bodens versenckt worden“, hielt der Stadtschreiber fest. Ähnlich gestaltete sich der Befund in den am Rhein gelegenen Gemarkungsteilen wie „Willich“ und „Wörth“. Auch dort war so mancher steinerne Zeuge der Flurgrenzen mit der Zeit ein Opfer von Hochwasser und Überschwemmungen geworden. In der Gemarkung im „Böllich“ hingegen war noch ein sehr alter Grenzstein zu finden, der auf einer Seite mit dem Namen des Pfalzgrafen Friedrich gekennzeichnet war und somit kurpfälzisches Territorium markierte.

Streit um „steinernes Brückel“

Am Ende der Begehung hatten die Teilnehmer insgesamt 51 Grenzsteine beziehungsweise markierte Bäume gezählt. Selbst die waren nicht von dauerhaftem Bestand, wie ein Beispiel aus dem Bereich der „Au“ zeigte, wo ein „Scheyd- oder Lochbaum“, der dort lange Zeit gestanden hatte, „anjetzo gantz verfault und gar nichts mehr davon zu sehen ist“.

Bereits drei Jahre später, also 1710, wurde die nächste Begehung vorgenommen. Das Protokoll berichtet von einem „beständigen disput“ zwischen den Lingenfeldern und der Stadt Germersheim. Dieser drehte sich um die Frage, auf welcher Gemarkung das „steinerne Brückel“ liege.

Unordnung im „Ackerfeld“

Da es offenbar immer wieder – nicht zuletzt wohl wegen verlorengegangener Grenzsteine – zu Streitigkeiten kam, fanden weitere Umgänge nicht nur in Begleitung des im Oberamt Germersheim eingesetzten kurpfälzischen Forstmeisters statt. Auch Vertreter der Gemeinden Lingenfeld, Westheim, Ober- und Niederlustadt, Sondernheim und Liedelsheim wurden schriftlich und durch „expreß botten invitirt“ (eingeladen), wie im November 1729 geschehen.

Eine weitere Begehung fand am 3. Juli des Jahres 1731 statt und war „wegen vilfältig geäußerter Unordnungen in dem Ackerfeld“ für „höchst nöthig“ befunden worden. Man beschloss sogar, „Land- als auch andere Straßen und weeg mit ordentlichen weegsteinen“ zu kennzeichnen. Die Wegsteine waren mit „S.G.“ für Stadt Germersheim und der Jahreszahl 1731 gekennzeichnet.

Massive Eingriffe durch Festungsbau

Weitere Begehungen wurden noch in den 1780er-Jahren festgehalten. Doch schon wenige Jahre später fegten die politischen Neuerungen in Folge der Französischen Revolution das bisherige System hinweg, so dass es nicht mehr notwendig war, die vormals bischöflich-speyerischen und kurpfälzischen Gebiete durch Grenzsteine zu markieren.

Rund um Germersheim erfolgten im Zuge des Mitte der 1830er-Jahre einsetzenden Festungsbaus massive Eingriffe in die Stadt und deren Umgebung. Diese veränderten vielerorts die topografischen Gegebenheiten, so dass viele der ehemaligen Grenz- und Wegsteine entbehrlich wurden und oftmals ganz verschwanden.