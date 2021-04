Der Neupotzer Dialekt hat viele Eigenarten. Vor 35 Jahren haben einige Bürger in ihrer Mundart Theaterstücke zur Geschichte des Dorfes verfasst und aufgeführt. Die Texte werden jetzt in einer Broschüre neu aufgelegt – mit Übersetzungshilfe.

Als im Frühjahr das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie zum Erliegen kam, wurde in einigen Haushalten viel auf- und ausgeräumt. So auch im Hause Hoffmann in Neupotz. Dabei fielen Inge und Erich Hoffmann die Schriften zum Heimatabend anlässlich der 700-Jahr-Feier in die Hände. Als Organisatoren waren sie 1985 in die Vorbereitungen involviert, und haben unter anderem fünf Theaterstücke zur Neupotzer Geschichte verfasst. Und das alles in dem besonderen Zungenschlag, der den Neupotzern zu eigen ist. Das historische Wissen und den Neupotzer Dialekt für die Nachwelt zu erhalten, ist den Hoffmanns ein Anliegen. Und so kamen sie jetzt auf die Idee, die Theaterstücke, Gedichte und Lieder in einer Broschüre zusammenzufassen. Die Gemeinde sicherte die Finanzierung zu und die Hoffmanns begannen mit der Arbeit.

Nachbarn gängeln die Dorfbewohner

„In den Theaterstücken geht es darum, wie Neupotz zu seinem Namen kam, die Umsiedlung des Dorfes, altes Handwerk wie Korbmacher oder Spinnerei, oder den Streit mit Wörth, die ihr Hochwasser in den Scherpfer Graben ableiteten, woraufhin Neupotz geflutet wurde“, verrät Erich Hoffmann. Ursprünglich hieß das Dorf am Rhein Pfotz, erzählt er, wurde nach der Umsiedlung zu Neupfotz und sah sich zahlreichen Gängeleien der Nachbarn ausgesetzt, die mit dem Namen ihren Unfug trieben. „Die Bevölkerung hatte davon irgendwann genug und stellte den Antrag, sich in Rheintal umbenennen zu dürfen“, berichtet Hoffmann. Weil die Behörden einen Identifikationsverlust befürchteten, wurde das Ersuchen abgelehnt, aber das „f“ durfte entfernt werden. „Seit 1938 heißt das Dorf also Neupotz“, sagt Hoffmann.

Damit auch „Zugezogene“ und Nicht-Neupotzer die Texte verstehen, wird der Broschüre eine Übersetzung von Neupotzer Ausdrücken angehängt.

Info

Herausgeber oder Broschüre ist die Ortsgemeinde. Sie hat 44 Seiten. In Kürze soll sie gedruckt werden. Der Veröffentlichungstermin und die Stellen, wo sie erhältlich ist, werden noch mitgeteilt.

Neupotzer Ausdrücke ins Hochdeutsche übersetzt (Auswahl)

Ä Pfoder Körb – Bündel mit 10 Körben

änne werre – etwas merken

däläre – ich bin es leid