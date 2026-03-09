Das Leben der Soldaten hinter den beengten Mauern der Festung Germersheim war oft eintönig. Umso ungezügelter ging es bei den Festen zu. Welche Aktion für Ruhe sorgte.

„Em schwere Kanonier sei Freed, is daags de Dienst un sunscht die Mäd. In jeder Ortschaft in de Näh han ich e Schatz stehn oder zwee.“ So fasste der Pfälzer Mundartdichter Paul Münch augenzwinkernd die positiven Erinnerungen an seine Dienstzeit als Soldat in der Festung Germersheim um 1900 zusammen. Doch nicht jedem der Soldaten, die in königlich-bayerischer Zeit ihren Wehrdienst in Germersheim ableisteten, erging es so gut wie Paul Münch, der Dienst und Freizeitvergnügen gleichermaßen pries.

Wie so oft konkurrieren auch hier Wahrheit und Dichtung miteinander. Der Soldatenalltag in der Garnison und Festung Germersheim sah freilich anders aus: ein monotoner Dienst im Korsett einer Vielzahl von Vorschriften, die den Alltag in der Festung zusätzlich zu dem üblichen militärischen Reglement erschwerten. So hatte man unter anderem Wache in den zahlreichen Vorwerken zu schieben, Patrouillen umstreiften die Festung bei Tag und Nacht – zudem mussten die einzelnen Einheiten zum regulären Dienst Wachen an den Festungstoren stellen und eine Vielzahl weiterer, festungsspezifischer Dienste verrichten.

Um die Festung war wenig los

Deutlich nüchterner sah den Dienst dementsprechend ein ehemaliger Offizier, der sich in späteren Jahren an seine Dienstzeit in Germersheim in den 1890er-Jahren erinnerte: „Ein jeder Spaziergang innerhalb der Stadt endigte unfehlbar schon nach einer Viertelstunde wieder vor der eigenen Haustür … Guckte man in der Hauptstraße zum Fenster hinaus, so ,wimmelte‘ es von zwei bis drei Soldaten, ein bis zwei anderen Leuten und fünf bis sechs Hunden!“

Etwas Abwechslung versprachen da die örtlichen Feste, wie etwa der jährliche Pfingstmarkt oder der Spätjahrmarkt im Herbst. Ein Hinweis in den Befehlsbüchern der Kommandantur – wonach die Patrouillen der Feldgendarmerie zur „Aufrechterhaltung der Ordnung nach Kräften“ während des Pfingstmarkts im Mai 1860 beizutragen hatten – spricht für sich. Auch Kirchweih und Jahrmarkt in den nahe gelegenen Gemeinden waren höchstinteressant. Berichte über Raufhändel anlässlich der Sondernheimer Kerwe im Jahr 1860 und des Lingenfelder Jahrmarkts des Jahres 1862 zeigen, dass auf diesen Veranstaltungen gleichzeitig angestaute Aggressionen abgebaut wurden. Nach reichlich Alkoholgenuss war das wohl an der Tagesordnung.

Ausschreitungen waren geläufig

Nach Vorfällen anlässlich der Kirchweih im nahe gelegenen Westheim, wo es im Jahr 1886 zu unschönen Szenen gekommen war, stellte das Bezirksamt Germersheim später, nachdem der Vorfall ein gerichtliches Nachspiel gefunden hatte, lapidar fest, dass es bei derartigen Gelegenheiten oft zu Ausschreitungen kam, insbesondere dann, wenn die „Gemüter erhitzt“ waren.

Etwas gesitteter ging es wohl bei Tanzbelustigungen zu. Insbesondere bei den Faschingsveranstaltungen „vergaßen“ die Soldaten gerne die Zeit des Zapfenstreichs und kehrten nur sehr spät oder erst am folgenden Tag wieder in die Kaserne zurück.

Strafen ließen nicht lange auf sich warten

Ausgesprochen „ernüchternd“ wirkten da schon die Maßnahmen, die im Februar 1862 gegen einen in Germersheim garnisonierten Korporal ergriffen wurden, der wegen „nächtlichen Aussteigens und Ausbleibens aus der Kaserne bis zum andern Morgen 5 Uhr“ belangt wurde. Erschwerend kam noch hinzu, dass er bei einer von der Polizei verfügten Festnahme einer „liederlichen Dirne“ eingegriffen hatte.

Nicht besser erging es einem Kameraden, der als Wachkommandant – wohl zum Schutz seiner zu spät zurückkehrenden Kameraden – untätig geblieben war und falsche Rapporte erstattet hatte.

Ein guter Bierpreis war das A und O

Da die knapp bemessene Freizeit der Soldaten aufgrund der oftmals beengten räumlichen Verhältnisse in den Kasernen in der Regel in einer der zahlreichen Germersheimer Wirtschaften verbracht wurde, war auch der jeweilige Bierpreis essenziell für die „Lebensqualität“, gerade der unteren Dienstgrade.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich sogar die Festungskommandantur im Mai des Jahres 1850 einschaltete, um den Preis für das Bier der Germersheimer Brauereien wieder auf ein rechtes Maß zu „eichen“. Daher berichten die Eintragungen, dass das Festungskommando „im Interesse der primären Verhältnisse der Mannschaft der Garnison“ über das örtliche Bürgermeisteramt bei den Brauern über die Höhe des Preises für das einfache „Lagerbier“ verhandelte.

Die „Daseinsvorsorge“ des Kommandanten blieb nicht ohne Erfolg, denn immerhin gelang es, den Bierbrauer Georg Falkenstein dazu zu bewegen, am 18. Mai 1850 den Preis für einen Liter des Lagerbiers für fünf Kreuzer an die Mannschaftsdienstgrade abzugeben. Der Bierpreis war damit gerettet, die Aufregung legte sich und die sprichwörtliche „Bierruhe“ kehrte wieder ein: Die Garnison atmete auf!