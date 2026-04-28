Das Loschter Handkeesfescht steht vor der Tür. Schon in den vergangenen Jahrzehnten zog es viele Menschen nach Lustadt. 1966 stellte es sogar neue Besucherrekorde auf.

Mehrere Tausend Besucher, viel Sonne, frühlingshafte Temperaturen und zufriedene „Handkeesdricker“ – das war die Bilanz des Lustadter Handkeesfeschts 1966. Das Pfälzer Volksfest im Lustadter Maiblumenwald hatte schon in den 1950er-Jahren neue Besucherrekorde gebrochen. Die Auswirkungen jener „Wirtschaftswunderjahre“ kamen auch dem Fest zugute, das Jahr um Jahr immer mehr Gäste in seinen Bann zog.

Während viele Festbesucher ihre Wanderung oder Radtour in den Mai mit einem Aufenthalt auf dem Handkeesplatz verbanden, zeichnete sich Mitte der 1960er-Jahre die zunehmende Motorisierung der Gesellschaft auch auf dem Handkeesfescht ab, denn „obwohl eine zweite Ausfahrt aus dem Wald geschaffen war, stauten sich wieder zu Hunderten die Fahrzeuge, die nur im Schritttempo den Platz erreichen konnten“, schrieb die RHEINPFALZ in ihrem Bericht über das Fest.

Alle vorhergehenden Feste in den Schatten gestellt

Der Festbetrieb hatte bereits am Samstag begonnen. Er bescherte den zahlreichen Ständen, Fahrgeschäften, Süßwaren- und Spielwarenständen beachtliche Umsätze. Allein 3000 Besucher verbrachten den ersten sehr lauen Maiabend im Wald, schätzte der Festausschusses.

Am Sonntag kamen die ersten „Handkeespilger“ schon um 7 Uhr morgens auf dem Platz an. Der Sonntagnachmittag „stellte aber mit einer wahren Völkerwanderung alle vorhergehenden Feste in den Schatten. Selbst zum Ausklang am Sonntagabend fanden sich noch überraschend viele Besucher ein, vor allem die Jugend schwang unter den romantisch beleuchteten Kieferkronen bis in den Montag hinein das Tanzbein. Vom Handkees selbst lag zu dieser Zeit lediglich noch der manchmal zu Unrecht verschmähte Geruch in der Luft, die Töpfe waren schon längst leer“, hieß es in der RHEINPFALZ in jenen Tagen.

Termin

Das Loschter Handkeesfescht im Maiblumenwald ist 2026 zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 1. Mai, 9 bis 22.30 Uhr; Samstag, 2. Mai, 11 bis 23.30 Uhr; Sonntag, 3. Mai, 10 bis 19.30 Uhr, von 11 bis 12.30 Uhr gibt es dann ein Platzkonzert des Musikvereins St. Michael, Weingarten. Letzter Ausschank ist immer eine halbe Stunde vor Festende.

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