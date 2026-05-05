Germersheim blickt dieses Jahr auf die Verleihung der Stadtrechte am 18. August 1276 zurück. Ein schicksalhafter Tag im 17. Jahrhunderte löschte die ganze Stadt aus (Teil 5).

„Noch hatte sich Germersheim von den schweren Wunden, die ihm der 30-jährige Krieg geschlagen hatte, nicht erholt, als das Schreckensjahr 1674 nahte, das so furchtbares Unheil über die Stadt bringen sollte“ – mit diesen Worten fasste Joseph Probst die Situation zusammen, in der sich Germersheim in der Mitte des 17. Jahrhunderts befand.

Da Frankreich im Westfälischen Frieden die Festung Philippsburg erhalten hatte, fingen französische Truppen an, auf diese militärische Basis gestützt, die neutrale Pfalz zu „beschweren“ und „hausten“ im Oberamt Germersheim „wie in Feindesland“. Nachdem schon 1673 französische Truppen „raubend und plündernd, sengend und brennend die pfälzischen Landstriche“ durchzogen hatten, kam es im Februar 1674 zu einem weiteren Einfall der Franzosen unter den Generälen Rochefort und Vaubrun, die zuvor in Burgund und Elsass-Lothringen gestanden hatten.

Diese Truppen nahmen am 21. Februar 1674 die Stadt ein, wo man nicht mir einem Angriff gerechnet hatte. Die 30 gedungenen Soldaten, die im Schloss eingesetzt waren, ergaben sich „pflichtvergessen“, bevor überhaupt ein Schuss fiel. Wieder einmal wurden sodann Wein, Getreide und Gelder abgeführt und eine französische Besatzung eingesetzt. Die politischen Bemühungen des pfälzischen Kurfürsten konnten nicht verhindern, dass in der Folgezeit auch Hagenbach und Selz genommen wurden, wobei die Befestigung von Selz geschleift und das „darin liegende Schlösslein“ gesprengt wurde.

Großer Schaden und Tyrannei

In dieser Weise verfuhr man auch mit Germersheim, dessen Stadtmauern man im April 1674 auf Mannshöhe abriss, nachdem man zuvor bereits eine Sprengung vergeblich versucht hatte. Nachdem die Türme der Stadtbefestigung ausgebrannt waren, zündeten die französischen Truppen unter dem Befehl von Generalmarschall Henri de la Tour d’Auvergne, Vicomte de Turenne, am 25. Juli 1674 schließlich die Stadt an und brannten sie nahezu vollständig nieder. Was die Brände überstanden hatte, wurde demoliert, das Straßenpflaster brach man heraus und transportierte es als Baumaterial in die Festung Philippsburg ab. „Dergleichen grossen Schaden und Thyrannei sonst keinem Ohrt widerfahren“, notierte ein kurpfälzischer Beamter hierzu in jenem Jahr.

Da die Stadt nunmehr zerstört und unbewohnbar war, ist es nicht verwunderlich, dass von den vormaligen Germersheimer Einwohnern nun nur noch drei Bürgerfamilien – Arbogast, Ehrmann und Sauer – in den Trümmern ausharrten. Die übrigen hatten die Zeitläufte entweder nicht überlebt oder waren längst aus der Stadt geflohen.

Stadt erholt sich nur langsam

In der Folgezeit erholte sich Germersheim, das 1697 im Frieden von Ryswick wieder an Kurfürst Johann Wilhelm gelangte, nur sehr schleppend. Die heute noch erhaltenen Protokolle des Germersheimer Stadtrats, die mit dem Jahr 1700 erst wieder einsetzen, zeigen, dass sich zu diesem Zeitpunkt das „öffentliche Leben“ in der Stadt wieder zu normalisieren begann. An die Stelle der alten Germersheimer Bürgerschaft, wie sie vor dem Stadtbrand des Jahres 1674 bestanden hatte, waren nur, durch Zuzüge aus der Umgebung, einige Neubürger mit ihren Familien getreten.

Da das Archiv der Stadt mit wichtigen Akten und Urkunden die Zerstörungen des Jahres 1674 nicht überstanden hatte, stand man in den folgenden Jahren öfters vor Problemen, wenn es darum ging, Rechtsfragen zu beurteilen. Wie die Quellen belegen, wurden in diesen Fällen die ältesten Bürger befragt, die noch am Ort lebten, die aber oftmals nur noch aus der Kraft der Erinnerung in der Lage waren, Auskünfte über bestehende Gepflogenheiten oder Rechtsverhältnisse, beispielsweise bei Grundstücksangelegenheiten, zu geben.