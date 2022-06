Fronleichnam steht vor der Tür und da dies in Frankreich kein Feiertag ist, nutzten viele Ausflügler den Tag für einen Ausflug zu den französischen Nachbarn. Vor allem mit Besuchern aus Baden und der Pfalz, wo der Donnerstag ein freier Tag ist, wird gerechnet. Die großen Supermärkte in Frankreich stellen sich dementsprechend bereits auf die deutsche Kundschaft ein. Gerne gekauft werden Wein, Käse, frische Fischwaren, Grillspezialitäten, Wasser, Kaffee, das Baguette oder das süße Millefeuilles. Auch The Style Outlets in Roppenheim nahe des Grenzübergangs an der Staustufe Iffezheim rechnet mit einem Besucheransturm. Geöffnet hat das Center am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr.