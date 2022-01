Bei der Straßenbahnhaltestelle Herrenstraße soll es am Montagnachmittag zu einer Körperverletzung mit sechs Beteiligten gekommen sein. Ein Polizist, der privat unterwegs war, beobachtete gegen 17 Uhr, wie fünf Jungen einen weiteren umringten und diesen offenbar mehrfach mit der Faust in den Bauch schlugen. Er alarmierte daraufhin umgehend seine Kollegen. Die 13- und 14-jährigen Täter konnten zunächst flüchten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden diese jedoch durch den Zeugen identifiziert. Der Attackierte konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden, da auch er die Tatörtlichkeit nach dem Angriff fluchtartig verließ. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Geschädigten sowie eventuellen weiteren Zeugen und bittet diese, sich mit der Polizei unter 0721 6663311 in Verbindung zu setzen.