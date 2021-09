Keine Veränderung an der Vereinsspitze brachten die Neuwahlen beim Gesangverein Männerchor mit Frauenchor: Marco Thomas bleibt für zwei Jahre Vorsitzender.

Alle Vorstandsmitglieder bleiben im Amt. Chorleiter Michael Bißon kündigte an, dass das Einsingen vor Proben intensiviert werden soll. „Das eine oder andere neue Gesicht“ würde den Chorgruppen guttun. Corona habe in der Kasse Spuren hinterlassen, die Lage sei aber „noch nicht dramatisch“, so Kassenführer Christian Niederreuther.

Besondere Erwähnung im Rückblick des alten und neuen Vorsitzenden fanden das 125-jährige Vereins-Jubiläum, die dazu erstellte Chronik und der „Edelstahl-Ausbau“ des Vereinshaus-Wirtschaftsbetriebs. Kerstin Hoffmann schilderte die Aktivitäten des Frauenchors und legte besonderes Augenmerk auf das Jahr 2019 mit vielen Unternehmungen neben dem obligatorischen Singstundenbetrieb.

Neuwahlen

Vorsitzender Marco Thomas; Stellvertreter Thomas Seelinger und Kerstin Hoffmann; Schriftführerin Elvira Langenberg; Kassenführer Christian Niederreuther; Ausschuss: Wolfgang Gehrlein, Dieter Gerber, Werner Heiter, Doris Hoffmann, Helmut Hoffmann, Ursula Hoffmann, Edgar Kupper, Thomas Matheis, Heribert Rund, Jürgen Rund, Ilona Tenner, Ernst Trauth und Andrea Walther. Kassenprüfer: Jochen Braun und Reinhard Koch. rud