Kein Vorsitzender. Kein Kassenwart. Wie geht es beim Gesangverein 1871 Liederkranz Westheim, der dieses Jahr eigentlich sein 150-jähriges Bestehen nachfeiern wollte, weiter? Das soll bei einer zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung am kommenden Freitag, 14. Juli, 19 Uhr, in der Sängerstube geklärt werden. Sollten beide vakanten Posten bei den geplanten Neuwahlen erneut nicht besetzt werden können, müssen sich die Mitglieder bei der Versammlung darüber Gedanken machen, in welcher Form der Verein, der derzeit vom stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Barschel geführt wird, weiter bestehen kann. Die Neuwahlen sind notwendig, weil der bisherige Vorsitzende Heinz Rankel nach fast 18-monatiger Amtszeit Ende März sein Amt niedergelegt hatte, auch Kassenwart Peter Rohr damals zurücktrat – und es bei einer ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mai nicht gelungen war, die Ämter zu besetzen.