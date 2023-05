Westheim. Der Gesangverein 1871 Liederkranz sucht händeringend einen neuen Vorsitzenden. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist es nicht gelungen, den vakanten Posten zu besetzen.

Klaus Barschel, Zweiter Vorsitzender des Vereins, kündigt auf RHEINPFALZ-Nachfrage eine weitere Versammlung in absehbarer Zeit an. Er hofft, dass der Posten dann besetzt werden kann. Aus zeitlichen Gründen will er selbst nicht als Vereinschef kandidieren. Die Neuwahl ist notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber Heinz Rankel nach fast 18-monatiger Amtszeit Ende März sein Amt niedergelegt hatte. Auch Kassenwart Peter Rohr ist damals zurückgetreten. Klaus Barschel geht davon aus, dass ein Kassenwart gefunden werde, wenn es einen Vorsitzenden gebe.

Wichtig aus Vereinssicht: Wenn Mitglieder Funktionen zumindest zeitlich begrenzt übernehmen und dem Verein so über die aktuelle personelle Notlage hinweghelfen könnten: „Eine aktive Sangestätigkeit ist für die Übernahme einer Vorstandsposition nicht erforderlich“, betont Barschel. Bereits im September 2021 hatte Westheims ältester Verein Probleme, den Vorstand neu zu besetzen. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober 2021 erklärte sich der bisherige Schriftführer Heinz Rankel schließlich bereit, das Vorsitzenden-Amt zu übernehmen, um eine drohende Vereinsauflösung im Jubiläumsjahr abzuwenden. Apropos Jubiläum: Wegen der Corona-Pandemie sollte das Jubiläum eigentlich dieses Jahr nachgefeiert werden. Daraus wird nun vorerst nichts.