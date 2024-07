In diesem Jahr feiert der Männerchor des Gesangvereins sein 130-jähriges und der Frauenchor sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es Jubiläums-Dubbegläser. Auch ein Tagesausflug nach Rothenburg ob der Tauber ist geplant, weil der Männerchorausflug vor 50 Jahren auch nach Rothenburg führte und dabei die Idee zur Gründung eines Frauenchors geboren wurde. Wegen der beiden Jubiläen ist anstelle der Weihnachtsfeier ein Konzert in der katholischen Pfarrkirche am Sonntag, 8. Dezember vorgesehen. Aktuell hat der Verein 320 Mitglieder, so der Erste Vorsitzende Marco Thomas bei Jahreshauptversammlung. Am Kerwesonntag, 4. August, ist ein Kerwefrühschoppen mit der Feuerwehr am Vereinshaus im Vereinsdorf geplant.