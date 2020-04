Da die „Gerrer“ aufgrund der Coronakrise an den Kartagen für die schweigenden Glocken nicht wie üblich mit ihrem Gesang durch das Dorf gehen konnten, wurde eine zunächst als „Gag“ gedachte Idee in die Tat umgesetzt. Hubert Job, der für die Gemeinde mit der gemeindeeigenen mobilen Sprechanlage per Auto öffentliche Bekanntmachungen ausruft, fuhr zu den entsprechenden Uhrzeiten durch die Ortsstraßen, wo er dann an Stelle der „Gerrer“ die zuvor aufgenommenen Lieder über den Lautsprecher abspielte.