21 Jahre lang hat Thomas Fehr die Redaktion der „Germersheimer Rundschau“ geleitet. Ende September ist er in die passive Phase seiner Altersteilzeit gewechselt. Seine Nachfolge tritt am 1. November Nicole Tauer an.

Sie ist überzeugte Pfälzerin. Aber sie stammt aus Franken, ist 1973 in Würzburg geboren. Man hört es noch. Nicole Tauer hat nach ihrem Studium der Anglistik mit Master-Abschluss und dem Staatsexamen fürs Lehramt am Gymnasium eine Fülle an journalistischen Erfahrungen gesammelt. Sie war Redaktionsmitglied der Studentenzeitung in Würzburg, freie Mitarbeiterin beim Klassik Radio, bei der Deutschen Presseagentur (dpa), bei der Main Post, beim Südwest-Rundfunk, bei der „Prager Zeitung“, beim ZDF …

Eher zufällig ist sie in die Pfalz gekommen. Was ein Glück auch für die RHEINPFALZ. Denn in unserem Verlag machte sie im Volontariat die Ausbildung zur Redakteurin. Seit 2003 ist sie Mitglied der Redaktion der „Germersheimer Rundschau“, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In den vergangenen Jahren kümmerte sie sich vor allem um Wörth und den südlichen Teil des Landkreises Germersheim.

Versierte Kollegin

Nicole Tauer ist eine versierte Lokaljournalistin. Kaum noch etwas bringt sie schnell aus der Ruhe. Sie mag das Lamentieren nicht, sucht lieber nach tragfähigen Lösungen. Sie mag auch nicht anordnen, sondern lieber überzeugen. Deshalb ist sie in der Redaktion so geschätzt und deshalb freuen sich Michael Gottschalk, Ralf Wittenmeier, Natascha Ruske, Andreas Lapos, Ulrike Martin und Silke Schlindwein, dass Nicole Tauer nun ihre Chefin wird.

Für die 48-Jährige ist Lokaljournalismus vor allem Recherche vor Ort, Begegnung und Gespräch mit den Menschen, für die sie und über die sie schreibt. „Themen gibt es doch genug für eine Zeitung“, sagt sie. Als Chefin freilich kommt auch viel Organisation auf sie zu, zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit der Lokalredaktion Landau am künftigen Produktionsdesk für beide Ausgaben, oder für die Weiterentwicklung unserer digitalen Angebote im Lokalen. Nicole Tauer versprüht Lust auf das alles.

Verantwortungsvolle Aufgabe

Die Chefredaktion wünscht ihr viel Erfolg und eine glückliche Hand für ihre neue, verantwortungsvolle Aufgabe. Und sie hofft, dass die Mutter zweier Kinder, die mit ihrer Familie in Speyer lebt und sich gerne für die Gesellschaft engagiert, Zeit findet für ihre Hobbys: das Wandern, das Reisen, das Kino und für afrikanische Literatur und Kultur.