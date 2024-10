Der Verein „Gemeinsam für Germersheim“ verleiht am Sonntag, 12. November, zum 14. Mal den Ehrenpreis für besonderes bürgerschaftliches oder ehrenamtliches Engagement. Wie der Verein bekannt gab, wird der Preis in diesem Jahr wieder an eine Einzelperson vergeben. Die Ehrung findet bei einer Feierstunde statt, bei der der Preisträger ausgezeichnet wird. Der Ehrenpreis ist mit 500 Euro dotiert und wird zusammen mit der Skulptur „Lebenslinien“ des Künstlers Karl-Heinz Deutsch verliehen. Bürgermeister Marcus Schaile hält die Laudatio, Musik sorgt für ein feierliches Ambiente. Ein Kurzvortrag zur Entwicklung der Stadt Germersheim rundet das Programm ab. Alle Interessierten sind eingeladen, an der diesjährigen Feierstunde am Sonntag, 12. November, um 19.30 Uhr im Vereinsheim Europalz teilzunehmen. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0178 77077823 oder per E-Mail an christoph@buttweiler.de gebeten.

Im nächsten Jahr wird die Auszeichnung wieder an eine Vereinigung, Gruppierung oder einen Verein verliehen. Vorschläge für 2025 können bereits eingereicht werden. Die Preisverleihung im nächsten Jahr wird bei einem festlichen Ball stattfinden, der für Samstag, 8. November 2025, geplant ist.