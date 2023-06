Das Programm des 11. Festungsfestes steht seit Wochen fest. Alleine die Interkulturbühne im Lamotte-Park bietet 30 Stunden Musik, Tanz und vieles mehr. Doch auch an den anderen Festungsteilen wird an den drei Festtagen gefeiert.

Eröffnet wird das Festungsfest am Freitag, 16. Juni, offiziell um 18 Uhr im südlichen Waffenplatz-Reduit des Lamotte-Parks durch Bürgermeister Marcus Schaile. Doch bereits eine Stunde zuvor haben die Stationen an den Festungsteilen und in der Innenstadt geöffnet. Der Verein Interkultur bietet hierfür die Bühne und sorgt für die Verköstigung – die wieder international ist und auch vegan.

Die Bühne des Vereins bietet an den drei Festtagen rund 30 Stunden Musik, Tanz und mehr. Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils ab 12 Uhr. Ein Puppentheater für die Kleinsten (14 Uhr) gibt es im Reduitgebäude des Vereins – ebenso am Sonntag. Der Freitag startet mit „Lemoncake 4“ (Fusion Jazz) ab 18.15 Uhr nach der Eröffnung, danach folgen „Schwitzke Venturini“ (Indie-Folk), „Zemin“ mit türkischem Rock und die „Fireflies“ (Feuershow) treten ab 22.45 Uhr auf. Weitere Künstler sind an den Folgetagen unter anderem „Gretchens Pudel“ mit ihrem „Ziemlichgeilenspezial-Jazz“. Den Abschluss des vielfältigen Programms bilden „Yesterdays Gone“ (Rock, Pop & Soul) am Sonntagabend ab 21 Uhr bis zum großen musikalischen Höhenfeuerwerk (Sonntag, 22.30 Uhr, Fronte Lamotte).

Festumzug, Festungsmanöver – das Germersheimer Festungsfest bietet viele Attraktionen. archivfoto: van

Doch auch an den anderen Festungsteilen wie Ludwigstor, Zeughaus, Kommandantur, Arrestgebäude und nördlichen Reduit im Lamotte Park gibt es Livemusik an allen drei Tagen. Unter anderem spielen in der Kommandantur (Dekanat) am Freitag „Locomotive Brass“, „Südwind“ am Ludwigstor oder „Sinner for One“ am Zeughaus sowie „Siegmayer and the teachers“ am Arrestgebäude. Die Stilrichtungen der Bands sind genauso verschieden wie die Orte, an denen gespielt wird. An der Hochschule gibt es eine dreitägige Techno-Party.

Am Rheinvorland werden an zwei Tagen US Cars und Oldtimer ausgestellt. Archivfoto: van

Doch das Festungsfest ist mehr als Musik, Speisen und Getränke – die wieder von Germersheimer Vereinen oder professionellen Festbeschickern angeboten werden. Im „Hufeisen“ der Fronte Beckers gibt es einen Kunsthandwerkermarkt. Wie es in Germersheim in der Zeit des Mittelalters ausgesehen haben könnte, zeigen die Speermächtigen im Ludwigspark. Dort gibt es Mittelalterlager mit einem szenetypischen Markt. Vielleicht hat ja ein Germersheimer einst im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg oder Bürgerkrieg gekämpft, ein entsprechendes Feldlager ist im Graben der Fronte Beckers zu sehen. Die Deutsche Gesellschaft für historische Uniformkunde lädt zu ihrem historischen Festungsmanöver in den Lamotte Park ein. Historische Gewänder spielen auch beim Festumzug am Samstag ab 17 Uhr eine Rolle.

Musik gibt es im Lamotte Park, dem Arrestgebäude, Zeughaus, Ludwigstor, der Kommandantur und die Uni. Archivfoto: Iversen

Weiter gibt es ein US-Car- und Oldtimertreffen (Samstag und Sonntag) am Rheinvorland und viele weitere Attraktionen und Plätze zu entdecken. Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sind rar, deshalb gibt es am Festungsfestsamstag und -sonntag einen kostenlosen Pendelverkehr mit einem „Schoppe-Bähnel“ für die Parkplätze außerhalb. Die Festzeiten sind freitags von 17 bis 24 Uhr, samstags von 12 bis 1 Uhr und sonntags von 11 bis 24 Uhr. Um 11 Uhr gibt es am Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst im Lamotte-Park, zudem ist der Sonntag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.